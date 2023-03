Colisão entre dois veículos provoca um ferido

Um dos ocupantes das duas viaturas envolvidas em acidente – colisão traseira -, na Rua João Paulo II, no Funchal, ficou ferido, com queixas na cervical.

A vítima, um homem de 39 anos de idade, foi socorrido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, tendo sido encaminhado às urgências do Hospital Central do Funchal.

O alerta de acidente soou no quartel do Corpo de bombeiros pelas 14h14.