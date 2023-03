Pai da criança que invadiu o campo no jogo Marítimo-Benfica foi identificado pela PSP

O pai do jovem adepto do Benfica que invadiu o campo na partida, diante o Marítimo, no passado domingo, foi identificado pela Polícia de Segurança Pública.

De acordo com o jornal Record, o pai da criança incorre numa infracção que pode dar direito a uma contra-ordenação.

O mesmo matutino desportivo informa ainda que vários adeptos benfiquistas ficaram sensibilizados com a atitude da criança, que se ajoelhou perante David Neres a pedir a camisola do jogador brasileiro, e solicitaram à direcção do clube encarnado que o convide para assistir ao encontro da próxima jornada, diante o Vitória de Guimarães, que se realiza este sábado, às 18 horas, no Estádio da Luz, em Lisboa.