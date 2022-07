Miguel Albuquerque na homenagem aos motards madeirenses

O presidente do Governo Regional estará amanhã, pelas 19h30, nos Jardins do Amparo, onde decorre a homenagem aos motards madeirenses, com a inauguração do Monumento do Motociclista, dedicado ao Motociclista e às Vítimas de Acidentes Rodoviários

A cerimónia integra-se nas comemorações do Dia do Motociclista e do World Motorcycle Day 2022.

Este espaço do Jardim do Amparo acolherá o monumento da autoria de Martim Velosa e que passará a fazer parte do património cultural do concelho do Funchal.

A cerimónia é repartida em duas partes, sendo a primeira a concentração de centenas de motociclistas, participantes na caravana dos motociclos, no Porto do Funchal, com destino ao Jardim do Amparo, a partir das 19:00 horas.

A segunda parte será a inauguração propriamente dita, que contará com a presença do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado e do Bispo do Funchal, Dom Nuno Brás da Silva Martins.

A Associação de Motociclismo da Madeira, bem como todos os clubes filiados nesta Associação, replica pela primeira vez na região a comemoração World Motorcycle Day, dentro do seu programa comemorativo do Dia do Motociclista 2022.

As comemorações do Motociclista na Região Autónoma da Madeira tiveram início, com a celebração do Dia do Motociclista realizada na Calheta, no passado dia 28 de maio, e terminam no próximo dia 21 de junho, data da comemoração global do World Motorcycle Day.