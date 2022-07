O sector das pescas valorizou 16,37% nos primeiros seis meses deste ano, disse, ontem, o secretário regional de Mar e Pescas, na Expomadeira 2022.

Teófilo Cunha comparava os valores do primeiro semestre de 2022 com o mesmo período de 2021 e fez notar que a valorização do pescado na primeira venda em lota tem ainda mais relevância se considerarmos que “o volume de pesca descarregada foi menor”.

Em termos práticos, estamos a capturar menos, mas a vender a melhor preço”. Teófilo Cunha

Como a procura é maior, a cadeia de valorização sobe e esse rendimento é dividido por toda a cadeia: pescadores, armadores e as empresas. Claro que o consumidor paga um pouco mais, mas estamos a falar de produtos de qualidade". Teófilo Cunha

Teófilo Cunha foi recebido pelo presidente da ACIF, Jorge Veiga França, e acompanhou a visita oficial ao certame do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

O governante congratulou a ACIF e os empresários pela dinâmica que empreendem na economia regional. Além disso, frisou que a pandemia “causou muitos danos” e trouxe novos desafios à vida das pessoas e das empresas. Por fim, fez um apelo: “A vida tem de continuar, temos de olhar em frente e cuidar da economia e da saúde.”