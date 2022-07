"O GR é e continuará a ser um parceiro essencial das empresas"

Na abertura da "feira" Expomadeira, que decorre até ao dia 17 de Julho no Estádio do Marítimo, o presidente do Governo Regional da Madeira deixou a garantia aos empresários que "o Governo Regional é e continuará a ser um parceiro essencial das empresas", por reconhecer que são as empresas "a base fundamental do desenvolvimento" por criarem "riqueza".

Acompanhado do secretário de Estado da Economia, João Neves, Albuquerque registou o "dia de trabalho muito profícuo e muito útil" que manteve com o governante da República, por entender que foram estabelecidos entendimentos para "trabalharmos, Governo Regional e Governo da República, num quadro de cooperação e reciprocidade", manifestou.

Entendimento que considera determinante para "preparar o futuro que não deixa de ser incerto" mas poderá estar mais consolidado se forem "construídas bases de uma cooperação sólida", afirmou. Exemplo disso a união de esforços na negociação do V Regime do CINM, conforme já declarado esta manhã na visita realizada à Zona Franca da Madeira.