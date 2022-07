O Presidente do grupo parlamentar do Juntos Pelo Povo (JPP), Élvio Sousa, afirmou esta manhã que o “Miguel Albuquerque continua a castigar os madeirenses” com a tributação do IVA a 22%, fazendo com que “os preços dos combustíveis, gás e electricidade, bens essenciais a qualquer cidadão, sejam os mais caros das Regiões Autónomas”.

Baixar o IVA não depende da República, mas sim do Governo Regional da Madeira. Nesta situação de inflação e aumento generalizado dos preços, Miguel Albuquerque tem nas mãos essa solução de reduzir a tributação Élvio Sousa, presidente do grupo parlamentar do JPP

O parlamentar referiu que a redução do IVA terá reflexos directos no custo dos bens e serviços, nomeados na factura energética, e relembrou que “se hoje pagamos mais pelo gás, luz e combustíveis tal se deve ao facto do IVA estar tabelado a 22%, e não no limite máximo dos 16%”.

Para Élvio Sousa o Governo Regional PSD/CDS tem de “pôr a mão na consciência e libertar os cidadãos e as empresas desta escravatura fiscal”.

O JPP sublinha que os cofres da Região “estão a encher e a servir para alimentar o despesismo” da coligação PSD/CDS e que, à custa do IVA mais alto das Regiões Autónomas, os “madeirenses estão a financiar um dos Governos mais caros e luxuosos de que há memória".