Página de Facebook do Governo Regional foi 'hackeada' e está a transmitir jogo online

A página oficial do Governo Regional da Madeira no Facebook está a transmitir, há mais de uma hora, o que aparenta ser um jogo online, mais conhecido por League of Legends, naquilo que será uma 'invasão' de um hacker.

A página terá proveniência do Vietname, mas é certo que muitas pessoas que seguem a página do Governo estarão a receber notificação de uma transmissão em directo.

O DIÁRIO tentou contactar a Comunicação da Presidência do Governo Regional da Madeira e a situação já é do seu conhecimento. A resposta é de que estão a tratar do assunto.

Entretanto chegou uma nota de imprensa sobre o assunto, que passamos a citar:

"A página do Governo Regional no Facebook foi alvo de um ciberataque, estando a reproduzir conteúdos que não são produzidos pelo Executivo madeirense, nem da sua responsabilidade.

A situação está a ser acompanhada e resolvida pelos serviços competentes do Governo e já foi solicitada a cooperação e a intervenção urgente das instâncias judiciais e policiais, de modo a sanar o incidente o mais depressa possível.

Pede-se a todos os utilizadores das nossas páginas que sigam apenas os nossos canais web site e outros não comprometidos. E que não respondam a mensagens com origem na nossa página do Facebook.

Apesar de sermos alheios ao sucedido, lamentamos o transtorno que todos os nossos utilizadores possam estar a sofrer e pedimos desculpa pelo mesmo."

O DIÁRIO sabe que o Governo está a trabalhar com o Facebook para recuperar o acesso à página já desde o passado sábado.