Manto branco que cobriu o Funchal de madrugada tem explicação da meteorologia

O Funchal amanheceu neste domingo coberto com uma camada de nevoeiro apenas em zonas de baixa altitude. Para quem viu o dia chegar a partir das cotas médias e altas, parecia que a baixa da cidade tinha desaparecido num manto branco. O fenómeno, não sendo inédito, é raro e foi registado em imagens por muitos cidadãos, que as partilharam nas redes sociais (ver as várias fotografias em anexo).

O director da delegação da Madeira do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Victor Prior, fez a descrição técnica das condições que estiveram na origem deste fenómeno. Assim, ontem (sábado) a partir do início da noite e até ao fim da madrugada, registaram-se valores altos da humidade relativa do ar na zona do Funchal – a rondar os 90% de humidade tanto no Observatório (Lazareto) como na Cancela e no Lido. O arrefecimento que se registou durante a noite - cerca de 2°C no Observatório e 5°C na Cancela - e os ventos muito fracos ou mesmo calma, em geral inferiores a 2 km/h, favoreceram a formação de neblina ou nevoeiro na camada mais superficial, até cerca de 200 metros de altitude, valor a que se encontrava a base da primeira inversão da temperatura do ar às 07h00 da manhã.

Em resumo, o nevoeiro que se formou esteve associado à conjugação de vários factores que são favoráveis à formação de neblina ou nevoeiro: humidade relativa alta, suficiente arrefecimento do ar, vento muito fraco e ainda a contribuição da diferença da temperatura do mar (22 °C) e do ar durante o período nocturno. Atendendo ao nível a que se encontrava a base da inversão, a espessura da neblina não terá ultrapassado cerca de 200 metros de altitude.