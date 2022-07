Miguel Albuquerque dado como certo na Mesa mas entrega de lista foi prolongada

Como muitas vezes acontece nos congressos do PSD, foi apresentada uma moção para prolongar a hora limite de entrega das listas aos órgãos nacionais, das 18h00 para as 20h00.

Como já foi noticiado ainda antes do congresso, Miguel Albuquerque é dado como certo na presidência da Mesa do Congresso e do Conselho Nacional, só faltando a formalização da entrega das listas.

No entanto, o PSD-M deverá ter mais representantes nos õrgáos nacionais, entre eles Pedro Calado.

Bruno Melim, líder da JSD-M, será membro da Comissão Política e do Conselho Nacional.