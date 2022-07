Miguel Albuquerque apela à união e mobilização dos social-democratas

“Todas as vitórias que conquistamos desde 2019 só foram possíveis porque o partido estava unido e mobilizado e é essa unidade na acção que temos de reforçar, até porque é decisiva para as vitórias que queremos alcançar”, afirmou, hoje, o presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, no arranque do Conselho Regional dos social-democratas que teve lugar, esta manhã, no Madeira Tecnopolo.

Na ocasião, o líder 'laranja' reiterou que "não está nem nunca esteve em causa a liberdade de pensamento, mas, sim, a capacidade de garantir a união do partido em torno dos objectivos que são comuns, frisando que não irá permitir divisões". “Na hora da verdade, temos de nos manter unidos e focados”, vincou.

Miguel Albuquerque que, neste enquadramento, reafirmou a importância das próximas eleições de 2023 e mostrou-se confiante: “Nós vamos para as próximas eleições para vencer”, garantiu.

Numa outra nota, sublinhou que o partido "não tem vergonha do seu passado, da sua obra e de todos aqueles que, nestes últimos 43 anos, foram a base de todo o trabalho que o PSD/Madeira fez a favor da Região".

"Governamos bem, sempre soubemos identificar os problemas e encontrar soluções e somos um Partido que tem uma dinâmica constante e uma enorme capacidade de se adaptar às circunstâncias”, reforçou, argumentando, ainda, que "o PSD/Madeira é, também, um Partido que não tem medo de tomar decisões e que as coligações existem na perspectiva de somar e, não, de subtrair votos, aquilo que realmente conta para ganhar eleições".

O líder dos Social-democratas que, também nesta oportunidade, apelou a uma "extraordinária mobilização" para a Festa do Chão da Lagoa, no próximo dia 24 de Julho.

"Não há tempo a perder com guerrinhas", diz Calado

Os apelos à união do partido e mobilização para a festa maior dos social-democratas madeirenses de Miguel Albuquerque foram secundados por Pedro Calado, na sua intervenção no Conselho Regional.

O presidente da concelhia do Funchal fez questão de reiterar, hoje, que "não há tempo a perder com guerrinhas e que há muito a fazer para que o partido prossiga o seu ciclo vencedor".

Estamos aqui para trabalhar em nome de um objectivo e o nosso objectivo é ganhar eleições.

Pedro Calado que, logo no início da sua intervenção, fez questão de agradecer publicamente a vitória alcançada no Funchal, nas Autárquicas de 2021 e a consequente recuperação do poder na Câmara Municipal, lembrou também que o facto do PSD/Madeira ter ganho no passado não significa que qualquer vitória esteja garantida no futuro.

Prada destaca "rigor e equilíbrio orçamentais"

“Se somos um partido que é exemplo na sua mobilização e determinação, na sua unidade na acção e na forma como governa e como, diariamente, ao lado da população, cumpre aquilo que promete, também somos e devemos ser exemplo na forma como gerimos os dinheiros públicos e, em especial, na forma como respeitamos os nossos compromissos para com quem nos presta serviços”, afirmou hoje o secretário-geral do PSD/M, numa intervenção especialmente focada na apresentação do Relatório de Contas de 2021.

José Prada congratulou-se com a manutenção do equilíbrio orçamental registado nos últimos anos, frisando que mesmo em ano de Eleições Autárquicas, os social-democratas investiram à volta de 350 mil euros, tendo alcançado todos os objectivos políticos a que se propuseram.

Neste seguimento, pediu a todos os militantes para que continuem a contribuir para a sustentabilidade financeira do partido. “Estes bons resultados resultam do esforço de todos e é com todos que esperamos manter esta trajetória, até porque, à luz desta estratégia, enfrentamos já, com sucesso, cinco actos eleitorais, ajustando-nos às exigências, mas sabendo, simultaneamente, respeitar os nossos constrangimentos e compromissos”, vincou.

“A 24 de Julho, sejamos, tal como sempre e tal como evidente a vários níveis, exemplo de força na nossa grande Festa”, rematou o Secretário-geral, num apelo claro à participação de todos na Festa do Chão da Lagoa.

As conclusões resultantes do Conselho Regional do PSD/Madeira, das quais João Cunha e Silva fez o resumo foram aprovadas por unanimidade, num encontro que teve por porta-voz Adolfo Brazão.