Bernardo Sousa participa no RVM

A próxima edição do Rali Vinho Madeira (RVM), que acontece de 4 a 6 de Agosto, contará com a presença do piloto Bernardo Sousa.

O piloto madeirense vai correr com um Citroën C3 Rally2.

Bernardo regressa assim, à organização do Club Sports da Madeira com o apoio da TVI e da Sports & You.

Com 35 anos, o piloto madeirense, começou nos ralis em 2005, com um Ford Escort, após a passagem pelo karting. Passou pelos comandos de um Peugeot 206 S1600 e de um Skoda Fabia TDi RS antes de correr com um Mitsubishi Lancer Evo IX onde obteve a sua primeira vitória no Rali Porto Santo Line de 2007. Alinhou em várias provas do WRC e foi campeão nacional em 2010 com um Ford Fiesta S2000.