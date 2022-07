Seis feridos em acidente no Porto Santo

Quatro adultos e dois bebés ficaram feridos esta manhã, na sequência de uma colisão no sítio do Tanque, no Porto Santo.

Segundo foi possível apurar, as pessoas estavam a chegar à ilha dourada para passar férias quando a carrinha em que seguiam colidiu com outro carro por volta das 8 horas.

As vítimas, dois homens, duas mulheres e dois bebés, foram socorridas no local por uma equipa dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo.

Após receberem os primeiros socorros foram transportadas para o Centro de Saúde local, onde deram entrada com ferimentos aparentemente ligeiros.