Madeira Flower Collection com 17 criadores na Praça do Povo

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, acompanha este sábado à tarde, na Praça do Povo, mais uma edição do Madeira Flower Collection, que reúne 17 criadores e marcas.

A base do evento mantém-se na apresentação de três coordenados por criador, onde a flor assume o papel principal. Nesta edição, participam 17 criadores e marcas, num formato concentrado num único dia, permitindo ao público conhecer todas as propostas apresentadas.

Ao contrário do inicialmente previsto, Miguel Albuquerque não esteve presente no arranque do desfile, tendo chegado posteriormente ao local.

O evento decorre num espaço em anfiteatro natural, entre a Praça do Povo e o Cais 8, o que gerou constrangimentos na organização. A ausência de áreas devidamente reservadas e identificadas para operadores de imagem levou à ocupação de zonas de passagem e de visualização, criando barreiras entre o público e a passerelle. A situação foi agravada pela reacção de parte do público, que acabou por se levantar e ocupar zonas elevadas, bem como por se colocar à frente de quem se encontrava sentado a acompanhar o evento, dificultando a visibilidade de outros espectadores.