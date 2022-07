Página do PSD Madeira também foi 'hackeada'

Tal como a página do Governo Regional, também a página de Facebook do PSD-Madeira transmite o mesmo jogo e, por sinal, o mesmo hacker tomou essa conta para si.

A transmissão ocorre há sensivelmente o mesmo período de tempo, mas ao contrário da página do Governo Regional com o título 'game game game', a transmissão da página dos social-democratas madeirenses aparece com o título 'hello ace'.

Página de Facebook do Governo Regional foi 'hackeada' e está a transmitir jogo online A página oficial do Governo Regional da Madeira no Facebook está a transmitir, há mais de uma hora, o que aparenta ser um jogo online, mais conhecido por League of Legends, naquilo que será uma 'invasão' de um hacker.

O Gabinete da Presidência do GR já tinha confirmado que está a fazer diligências para recuperar a conta desta rede social que foi pirateada. Agora também o PSD comunicou o sucedido.

"A página do PSD/Madeira no Facebook foi alvo de um ciberataque, no passado fim-de-semana, o que faz com que esta plataforma esteja a reproduzir conteúdos que não são da responsabilidade deste Partido nem de nenhum dos seus intervenientes", começa por esclarecer.

"Neste momento, o caso está a ser acompanhado pelos serviços competentes, assim como já foi solicitada a intervenção das autoridades, de modo a que se possa resolver e sanar esta situação, na maior brevidade possível", assegura o Gabinete de de Comunicação PSD/Madeira.

"Perante o atrás exposto, apela-se a que os seguidores do PSD/Madeira no Facebook optem por vias alternativas até que esta situação esteja normalizada, alertando, ainda, para a importância de não ser estabelecida qualquer comunicação, por mensagem, com a página", insta os seguidores, aproveitando para lamentar "quaisquer transtornos que esta ocorrência possa ter causado nos utilizadores da página, na expectativa de que, em breve, tudo possa estar devidamente ultrapassado".