Miguel Albuquerque presente na cerimónia de encerramento da conferência da Amazon Web Service

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside, amanhã, pelas 12h30 horas, à cerimónia de encerramento de uma conferência promovida pela Amazon Web Service, na Madeira, no Museu da Casa da Luz.

A Amazon Web Services (AWS), em colaboração com a Startup Madeira, organiza uma conferência sobre as vantagens da tecnologia cloud para a inovação e a competitividade das empresas e da administração pública, incluindo uma mesa-redonda com especialistas.

Esta iniciativa decorrerá no auditório do Museu da Eletricidade – Casa da Luz, a partir das 10h45 horas,

Este 'roadshow' está a percorrer todo o país. A organização entende que não poderia deixar de passar pela Madeira, onde um ecossistema de empresas e organizações lideram um rejuvenescimento do tecido empresarial através da área digital.

Nesta sessão, os participantes irão ouvir, conversar e conhecer pessoas que estão na linha da frente do seu setor de negócio.

Estão confirmados, até hoje, 80 participantes no Roadshow Mais Digital by AWS.

A mesa-redonda contará com a presença de duas empresas/ empreendedores madeirenses, que utilizam soluções AWS na área da AI (Inteligência Artificial), armazenamento e segurança.

Contará também com a presença da AWS e será moderado pelo presidente executivo da Start Up Madeira, Carlos Lopes.

Os oradores serão: Rui Gaspar, Principal Account Manager da AWS; Pedro Camacho, Executive Director Nearsoft, e Eliano Marques, Founder Datamentors.

O evento conta ainda com a presença de especialistas da Amazon Web Services, para partilhar informação sobre a digitalização dos negócios.