Akoustic Junkies preparam concerto de homenagem ao rock no Barreirinha Bar Café

Os Akoustic Junkies estão a preparar um concerto de homenagem ao melhor do rock internacional e português, sobretudo da década de 90.

O espectáculo realiza-se, no dia 16 de Julho, pelas 21h00, na esplanada do Barreirinha Bar Café. Isto numa semana em que se celebra o Dia Mundial do Rock.

No alinhamento para sábado estão sobretudo temas de bandas icónicas, tais como Metallica, Nirvana, Pearl Jam, The Doors, Ornatos Violeta, entre outros. Também para este concerto, não vai faltar uma selecção das suas músicas originais que, recorde-se, são já 13 e das quais destacamos o primeiro sucesso 'Feel the Sun' (2013)". Akoustic Junkies

Os Akoustic Junkies são uma banda de 'covers' e temas originais, com estilo pop/rock, formada em 2012, que é constituída por Duarte Ferreira (voz), João Silva (guitarra acústica e elétrica), Marco Panamá (bateria), Pedro Pereira (baixo) e Roberto Vasconcelos (guitarra acústica e eléctrica).