Sérgio Gonçalves defende "estratégia diferente" de Miguel Albuquerque

Ainda mal tinha acabado [Miguel Albuquerque] de anunciar o pacote de ajudas ao sector da pecuária e agrícola no valor de 3,4 milhões de euros, já o líder do socialistas madeirenses defendia uma “estratégia diferente”. Sérgio Gonçalves sublinhou que as “ajudas” que o presidente do Governo Regional tinha proferido, essas mesmas “existem sempre” ao abrigo dos “financiamentos comunitários atribuídos aos sectores todos os anos” que muitas das vezes com “atraso considerável” que “criam dificuldades aos produtores”.

O que o PS-M defende, frisou, “é uma política diferente” que rompe com aquilo que é norma aplicada pelo PSD-M: “Além desses apoios que nos são dados pela União Europeia, que o Governo se limita a distribuir pelos produtores, é uma estratégia que permita uma melhor utilização do território e um aumento da produção regional” bem como propõe “um apoio de crise”, com efeitos imediatos, para minimizar o aumento dos preços de factores de produção.

Sérgio Gonçalves falava numa iniciativa que levou boa parte do grupo parlamentar à Feira Agropecuária, que decorre no concelho do Porto Moniz, um momento para lançar também críticas aos anúncios efectuados pela secretária regional da Agricultura na “aposta numa raça limousine como solução de todos os problemas do sector”. Gonçalves acusa a tutela de "alterar, recentemente, a estratégia e falar de uma outra raça como se isso fosse resolver todos os problemas”.