Governo Regional tem nova página de Facebook após anterior ter sido 'hackeada'

O Governo Regional lançou uma nova página de Facebook após a anterior ter sido alvo de um ataque cibernético.

No passado dia 4 de Julho, após a página ter sido 'hackeada' começou a transmitir um jogo on-line, mais conhecido por League of Legends.

"A página do Governo Regional no Facebook foi alvo de um ciberataque, estando a reproduzir conteúdos que não são produzidos pelo executivo madeirense, nem da sua responsabilidade. A situação está a ser acompanhada e resolvida pelos serviços competentes do Governo e já foi solicitada a cooperação e a intervenção urgente das instâncias judiciais e policiais, de modo a sanar o incidente o mais depressa possível", revelou, na altura, a presidência do Governo Regional através de uma nota de imprensa.

Também nesse dia, a página de Facebook do PSD-Madeira foi igualmente alvo de um ataque cibernético.