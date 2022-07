Um acidente envolvendo um automóvel e uma moto, ocorrido esta noite, no túnel da via expresso da Camacha, provocou um ferido, ocupante do veículo de duas rodas.

A vítima foi transportada para o hospital em estado que inspirava alguns cuidados.

O sinistro mobilizou para o local vários meios de socorro, nomeadamente os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, com duas ambulâncias e um desencarcerador, e a EMIR, para além da PSP.

Inicialmente as informações davam conta de que havia uma vítima encarcerada no automóvel, o que acabou por não se confirmar.