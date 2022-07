Temperatura no solo ultrapassou os 60ºC na Península Ibérica

A primeira imagem limpa de nuvens do projecto Copernicus, captada através do satélite Sentinel-3, captou sob a Península Ibérica, ontem 9 de Julho, a impressionante temperatura da superfície terrestre que ultrapassou os 60ºC.

Isto na véspera da onda de calor prevista para esta semana. Refira-se que a medição é feita à temperatura do solo (não do ar) em Espanha e em Portugal.

A informação foi partilhada no Twitter pela plataforma Advanced Geospatial Data Management (ADAM), "uma ferramenta para acesso a uma grande variedade e volume de dados ambientais globais", cuja tecnologia permite "extrair dados globais e locais, do passado, tempo actual, previsões de curto prazo e projecções de longo prazo. A maioria dos dados é actualizada diariamente para permitir que os usuários tenham sempre dados novos", informa na sua página.

Contudo, a fonte da imagem e informação é do projecto Copernicus, o Programa de Observação da Terra da União Europeia, que "analisa o nosso planeta e o seu ambiente em benefício de todos os cidadãos europeus. Oferece serviços de informação baseados na observação da Terra por satélite e dados in situ (não espaciais)", informam no seu site.

"O programa é coordenado e gerido pela Comissão Europeia. É executado em parceria com os Estados-Membros, a Agência Espacial Europeia (ESA), a Organização Europeia para a Exploração de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), o Centro Europeu para as Previsões Meteorológicas a Médio Prazo (ECMWF), as agências da UE e a Mercator Océan", das quais Portugal é membro.

Quanto à missão Sentinel-3, o principal objectivo "é medir a topografia da superfície do mar, a temperatura da superfície do mar e da terra e a cor da superfície do oceano e da terra com alta precisão e confiabilidade para apoiar sistemas de previsão oceânica, monitoramento ambiental e monitoramento climático", sendo que a missão Sentinel-3 é "operada em conjunto pela ESA e EUMETSAT EUMETSAT (Organização Europeia para a Exploração de Satélites Meteorológicos) para fornecer serviços operacionais de observação oceânica e terrestre".

No fundo, esta informação é considerada fidedigna e aponta para dias piores do que ontem nesta onda de calor que assola, também, a Madeira.