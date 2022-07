Albuquerque expulsará quem fizer confusão é a manchete desta edição de domingo, 10 de Julho de 2022. Esta 'Lei da rolha' dada a conhecer no Conselho Regional do PSD-M, o "líder deixou avisos aos que continuam a fomentar 'guerrinhas' e "Calado apelou à união, mas envia recados para dentro do partido". Leia na página 13.

Noutra notícia sobre política, noticiamos que Ex-deputado do CDS teve 'tacho' à espera nos HF, referindo-nos a Lino Abreu que "foi dispensado ao fim de dias na empresa pública tutelada pela Secretaria da Economia, de Rui Barreto, líder do seu partido. O antigo parlamentar reclamou verbas em tribunal, mas retirou a acção". Saiba mais na página 7.

A principal fotografia da primeira página vai para o Atentado ambiental na lagoa do Calhau de São Jorge, a propósito do qual acrescentamos que a "Câmara de Santana pediu ajuda à GNR. Ambiente diz que o caso está 'em processo de averiguações'", notícia que está na página 10. Enquanto que outra sob o mesmo tema, escrevemos que "acção ambiental desarmadilha o mar para proteger o lobo-marinho", a ler na página 11.

Comédia com estreia muito aplaudida vira atenções para a Cultura. "Espectáculo nacional 'O Freud explica' volta hoje ao Centro de Congressos para uma última sessão às 19 horas", para ler na página 30, enquanto que em palco, mas na música a "CMF aumenta investimento do Funchal Jazz em 2023", escrevemos, tema que poderá ler e ver fotos na página 32 e 33.

Por fim, Falta de licenças para ‘apoios de praia’ causa insatisfação é um dos temas de Verão, que poderá ler na página 3.