Albuquerque ‘inaugurou’ conceito Querido Mudei a Casa

O conceito Querido Mudei a Casa, através do sistema franchising Querido Obras, abriu a primeira loja na Madeira. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marcou presença na abertura oficial da loja, localizada na zona do Lido, Funchal.

A rede de profissionais do sector de obras, que presta serviços sobretudo ao nível da reparação, manutenção e remodelação de imóveis, chega à Madeira pela ‘mão’ de Pedro Nascimento, o responsável na Região da loja Querido Obras.

Composto por profissionais focados “essencialmente nas remodelações de interiores e na área de decoração de interiores”, reconhece que a imagem do Querido Mudei a Casa, notabilizada através da televisão, “traz uma mais valia” a este sector da construção civil, negócio que introduz a inovação, marketing e tecnologia como pilares principais.

Pedro Nascimento confessou que esta aposta é o culminar de “um namoro” que já durava há algum tempo para trazer o conceito para a Madeira.

A apadrinhar a inauguração, Miguel Albuquerque, elogiou mais este serviço que passa a ser prestado num sector em franca expansão na Madeira, como é o imobiliário.

“Vem mesmo a calhar. Acho que é fundamental neste momento termos especialistas na remodelação de interiores e decoração no sentido de melhorarmos ainda mais a nossa oferta”, destacou. “É mais uma marca nacional, que está quase internacional, que vem para a Madeira”, concretizou.