Fila de 5 quilómetros entope Via Rápida

A informação oficial (Info Vias) é de "trânsito congestionado" que está a motivar uma longa fila de trânsito lento e tráfego intenso, entre os quilómetros 22 e 18.3 numa extensão de 5 quilómetros na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava.

Mas esta não é a única situação de grande relevo em termos de trânsito no Funchal e arredores. Mais atrás, também, já se forma uma segunda zona de complicações e que aparentemente separado do primeiro evento, juntou-se, e a agora tende a ficar bem pior. Já chega à ponte do Porto Novo

Na zona da Cancela, para piorar o cenário, mais precisamente na rotunda, o tráfego está em marcha muito lenta desde a zona das Figueirinhas.

De acordo com actualização da informação, a primeira situação na Via Rápida tratou-se de uma avaria dentro de um túnel e que se estendeu quase aos 7 km, transformando este início de segunda-feira numa dor de cabeça para quem circula.