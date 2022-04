Veja as fotos da Missa da Ceia do Senhor na Sé do Funchal

O bispo do Funchal, D. Nuno Brás preside esta tarde, na Sé Catedral do Funchal, à à Ceia do Senhor, seguida do ritual do Lava Pés, um dos momentos que marca o Tríduo Pascal (três dias celebrados pelo Cristianismo antes do Domingo de Páscoa).

Esta manhã, na homilia da Missa Crismal, que decorreu também na Sé, o bispo recomendou aos padres que estejam próximos dos que sofrem.

Bispo do Funchal quer padres próximos dos que mais sofrem Ouça cinco passagens da homília de D. Nuno Brás na Missa Crismal de hoje

Conheça a agenda de D. Nuno Brás para a Páscoa: