Praias do Porto Santo e do Seixal distinguidas como 'Melhores Praias da Europa"

A praia do Porto Santo foi eleita a 1.ª 'Melhor Praia da Europa em 2022' pela European Best Destinations que seleccionou as praias mais votadas pelos viajantes de todo o mundo.

"As Ilhas da Madeira são o destino que precisa para recarregar as baterias", começa por descrever a plataforma de viagens dedicada à promoção da cultura e do turismo na Europa.

Premiada com o título de 'Melhor Praia da Europa 2022', a praia de areia dourada do Porto Santo é mundialmente conhecida. Além de ser perfeita para ociosidade, é famosa pelas virtudes terapêuticas da sua areia. European Best Destinations

A European Best Destinations destaca o Golfe do Porto Santo, como "um dos campos de golfe mais bonitos do mundo", o pôr do sol da 'Ilha Dourada' "de tirar o fôlego", o Vinho Madeira, e ainda os vários hotéis do Porto Santo:"Hotel Porto Santo & Spa, Pestana Ilha Dourada Hotel & Villas, Pestana Colombos Premium Club - All Inclusive, mas também Vila Baleira Porto Santo, são hotéis de 4 a 5 estrelas com serviços de alta qualidade – a Madeira é mundialmente conhecida para seus hotéis - e todos eles oferecem acesso directo à longa praia de areia dourada".

Praia do Seixal eleita a 3.ª 'Melhor Praia da Europa em 2022', Foto Joel Santos



Em terceiro lugar está a Praia do Seixal "uma das mais belas praias da Europa pela beleza do seu areal vulcânico, das suas águas cristalinas, das incríveis falésias onde se apega a vegetação luxuriante".

Esta praia incrivelmente 'instagramável', de areia preta vulcânica, é cercada por restaurantes, duches e sanitários, além de acomodações com vista para o mar e falésias e acesso directo à praia para aproveitar este lugar paradisíaco a cada segundo da sua estadia. Nestes tempos conturbados, a Madeira será o seu refúgio para férias tropicais, seguras, no meio da natureza, combinando praia, aventura, gastronomia, desporto ao ar livre e diversão. European Best Destinations

A European Best Destinations (EBD) é uma plataforma 'on-line' de viagens dedicada ao turismo mais visitado na Europa há oito anos consecutivos. A EBD cria guias de viagem, realiza rankings editoriais temáticos, tendo como base a votação de milhões de viajantes.

