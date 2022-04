Automóveis antigos 'embelezam' Porto Santo, veja as fotos

O Clube de Automóveis Clássicos da Madeira está, este fim-de-semana, no Porto Santo. Muitos são os automóveis clássicos que estão a 'embelezar' a ilha.

António Martins, presidente da colectividade, disse ao DIÁRIO que “é sempre um gosto" ir ao Porto Santo”. E, por isso, lamentou o facto de, nos últimos dois anos, não ter ido à 'ilha dourada' devido à pandemia.

"Daqui para a frente esperemos que tudo volte ao normal”, frisou.

António Martins realçou que nestas vindas ao Porto Santo “há sempre um espírito de confraternização".

É bom estes convívios para tornar as pessoas mais unidas, tornam-nos uma família dos carros antigos". António Martins

O presidente do Clube de Automóveis Clássicos da Madeira tem como objectivo “continuar com estas iniciativas na ilha".

"A ideia é vir sempre na semana anterior ao fim de semana da Pascoa”, referir.

Os pilotos almoçaram no restaurante 'Salinas', no Hotel Torre Praia, e vão jantar no Clube House do Porto Santo Golfe. Amanhã haverá um passeio e no final tarde regressam à Madeira.

Na edição de 2022, a organização conseguiu levar ao Porto Santo cerca de 30 participantes.