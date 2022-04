Actividade turística na Madeira regista crescimentos expressivos

75,6% dos estabelecimentos do alojamento turístico da Região registaram movimento de hóspedes em Fevereiro últimos, o que representa 84,1% da capacidade do alojamento turístico total neste mês. As estimativas acabam de ser reveladas pela Direcção Regional de Estatística, dando conta de um total de 455,8 mil dormidas no alojamento turístico, traduzindo um acréscimo bastante expressivo, de 674,1%, em comparação com o mês homólogo (58,9 mil dormidas em fevereiro de 2021).

Excluindo o alojamento local com menos de 10 camas, as dormidas do alojamento turístico apresentaram um acréscimo de 869,6% relativamente a Fevereiro de 2021, superior ao observado no país, que foi de 527,1%. Os proveitos totais e os de aposento, em Fevereiro de 2022, apresentaram crescimentos homólogos ainda mais significativos, de 873,8% e 1 008,6%, respetivamente. No país, no mês em referência, os proveitos totais e de aposento observaram variações homólogas positivas, de 728,4% e 676,6%, respetivamente.

A hotelaria concentrou 77,8% das dormidas de Fevereiro de 2022, crescendo 1 079,9% em termos homólogos. Por sua vez, o alojamento local registou um aumento de 251,4%, congregando 19,8% do total de dormidas, enquanto o turismo no espaço rural e de habitação observou apenas 2,3% das dormidas, correspondendo a um acréscimo de 245,9%.

Analisando as dormidas nos principais mercados emissores, verificaram-se variações homólogas bastante positivas. O mercado britânico sobressaiu, registando o crescimento mais elevado, de 1 672,4%, seguido do mercado alemão (+685,8%) e do mercado francês, com um aumento de 457,3%. No mercado nacional as dormidas também registaram um aumento face a Fevereiro de 2021 (+312,1%).

Comparando o período de referência com janeiro de 2019 (período pré-pandemia), a atividade no alojamento turístico apresentou uma quebra de 15,8% nas dormidas, com o mercado de residentes no estrangeiro a registar um decréscimo de 22,9%. Considerando os principais mercados deste segmento, verificaram-se variações negativas nos mercados alemão (‑37,0%), francês (-35,0%) e britânico (-21,6%). O mercado nacional manteve a tendência de crescimento, que se tem observado nos últimos meses (+58,4% face a fevereiro de 2019).

O valor da estada média, no total do alojamento turístico, em Fevereiro de 2022, registou um aumento relativamente ao mesmo mês do ano anterior (4,45 noites), fixando-se nas 4,57 noites.

A taxa de ocupação-cama do alojamento turístico no mês em referência foi de 44,5%, 35,2 pontos percentuais (p.p.) acima do observado no mês homólogo (9,2%). Por sua vez, a taxa de ocupação-quarto atingiu os 50,3% (11,8% em fevereiro de 2021).

No mês de fevereiro de 2022, o RevPAR (proveitos de aposento por quarto disponível) rondou os 33,80 euros no conjunto do alojamento turístico (excluindo o alojamento local abaixo das 10 camas), +468,9% que no mesmo mês do ano precedente. Comparativamente ao valor de fevereiro de 2019 (36,14 euros) registou-se uma quebra de 6,5%.

Por sua vez, o proveito por quarto utilizado (ADR) no alojamento turístico passou de 50,38€ em fevereiro de 2021 para 67,25€ em fevereiro de 2022 (+33,5% de variação homóloga).