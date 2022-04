Mais de 200 estudantes universitários recebem hoje a dose de reforço da vacina contra a covid-19 na Madeira

A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil promove esta Quinta-Feira Santa, 14 de Abril, uma acção extraordinária de vacinação contra a covid-19, destinada aos estudantes universitários madeirenses, de férias na Região.

A vacinação contra a covid-19 decorre no Centro de Saúde do Bom Jesus entre as 9 e as 14 horas de hoje, sendo que mais de 200 estudantes com residência nos concelhos do Funchal, Santa Cruz e Câmara de Lobos fizeram o seu agendamento para receber a dose de reforço.

A acção será replicada no Sábado de Aleluia, 16 de Abril, no mesmo local e hora.

Confira o calendário de vacinação contra a covid-19 nos Centros de Saúde da Região em Abril: