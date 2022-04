Conheça a agenda de D. Nuno Brás para a Páscoa

Sendo o período Pascal uma das alturas mais importantes para a Igreja Católica, são vários os momentos em que D. Nuno Brás, o bispo do Funchal, é chamado a presidir várias celebrações no Tríduo Pascal (três dias celebrados pelo Cristianismo antes do Domingo de Páscoa).

De acordo com o Gabinete de Informação da Diocese do Funchal, na Quinta-feira Santa (14 de Abril), D. Nuno vai presidir à Missa Crismal às 10 horas da manhã e, ao final da tarde, pelas 17h30 à Ceia do Senhor, seguida do ritual do Lava Pés.

Na Sexta-feira Santa (15 de Abril), o bispo do Funchal vai marcar presença na Oração da Manhã, agendada para as 9h30; à tarde, pelas 17h30, presidirá à Paixão do Senhor, seguindo-se a Procissão do Enterro do Senhor.

No Sábado Santo (16 de Abril), D. Nuno vai presidir à Oração da Manhã, às 9h30; à noite, pelas 21h30, terá lugar a Missa da Vigília Pascal.

No Domingo de Páscoa a Solene Eucaristia será às 11 horas, solenidade também presidida pelo chefe máxima da Igreja madeirense.

Antes do Tríduo Pascal, nota para o Domingo de Ramos, que se assinala já este fim-de-semana, dia 10 de Abril, na caminhada de preparação para a Páscoa. Nesse dia teremos, a Bênção dos Ramos às 10h30, na Igreja do Colégio, seguindo-se a Procissão para a Sé, onde será celebrada a Solene Eucaristia às 11 horas, momento presidido por D. Nuno Brás.