O CEO da Ryanair, Eddie Wilson, está neste momento a efectuar uma visita à nova Base da Ryanair no aeroporto da Madeira. A companhia aérea arrancou a operação na ilha no final do mês de Março.

A Eddie Wilson junta-se o CEO da ANA Aeroportos de Portugal, Thierry Ligonnière, o presidente do Turismo de Portugal, Luis Araújo, e o presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus.

O presidente da APM disse, na oportunidade, que a vinda da companhia representa para a Madeira um "importante virar de página no capítulo das acessibilidades".

No total, a companhia oferecerá, no Verão IATA de 2022 (de 27 de março a 29 de Outubro) um total de 10 rotas em sete países (Portugal, Reino Unido, Alemanha, França, Irlanda, Itália e Bélgica). Serão 42 as frequências semanais com um total de 8.106 lugares disponíveis, em cada sentido de viagem.

Recorde-se que a companhia tem dois aviões baseados no Aeroporto da Madeira. Em termos de operações, teremos dois voos diários a partir de Lisboa e um voo a partir do Porto. A estes voos nacionais, juntam-se operações internacionais com oito cidades de países europeus.