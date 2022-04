Finalista português morre em Valência

Na sequência da morte, desta madrugada, de Xavier Rodrigues, de 18 anos, que se encontrava em viagem de finalistas em Marina D'Or, Valência, uma equipa de três psicólogos, de Alcobaça, partiram Espanha, para dar apoio aos 60 alunos da Escola Secundária D. Inês de Castro.

O jovem é filho do presidente do município, Hermínio Rodrigues, que se encontra a caminho da cidade espanhola.

Inês Silva, vice-presidente da Câmara de Alcobaça, afirmou que ainda se desconhecem as causas da morte do estudante que faleceu esta terça-feira de madrugada. O corpo encontra-se na morgue do hospital.

Devido às circunstâncias, o regresso dos alunos finalistas foi antecipado para esta noite, pelas 23 horas.

Os três psicólogos e um professor da escola secundária vão viajar no autocarro com os estudantes.

A vice-presidente de Alcobaça, disse que o presidente da autarquia foi ainda acompanhado por dois vereadores, para "darem apoio no que for necessário".

"Os alunos ficaram com uma dor imensa, o que é normal, perante esta tragédia. Alguns estavam juntos desde os 4 anos. É muito difícil de superar", disse a vice-presidente da Câmara.