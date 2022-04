Ex-director do BES sacou 5,5 milhões a clientes na Venezuela é o assunto que faz a manchete do DIÁRIO. Acusação do Ministério Público revela que João Alexandre enganou o seu próprio banco. Valores são referentes a apenas dois anos. Para ler nas páginas 10 e 11.

Já é possível prever a qualidade do ar. Dados recolhidos por estações fixas e móveis, permitem verificar impacto de situações como as geradas pelas poeiras do Norte de África, que são o principal problema na Região. Para consultar nas páginas 4 e 5.

Região acolhe fórum das Comunidades madeirenses em Julho. Governo Regional nomeia, hoje, seis novos conselheiros. Saiba tudo na página 32.

Agressão sexual vale cadeia para emigrante. Jovem madeirense condenado a quatro anos e meio de prisão, em Jersey. Um assunto para ler na página 12.

Eurodeputados ‘sentem’ problemas da Região. Missão do Parlamento Europeu inicia visita de três dias com transportes e turismos na agenda. Para acompanhar na página 3.

