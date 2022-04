Bispo do Funchal quer padres próximos dos que mais sofrem

"A Igreja não é uma realidade secundária e dispensável". Essa é a convicção do Bispo do Funchal, partilhada na homilia da Missa Crismal que ocorreu esta manhã na Sé. Oportunidade para D. Nuno Brás recomendar também aos padres que estejam próximos dos que sofrem.

Na homilia da Missa crismal celebrada na Sé do Funchal, D. Nuno Brás começou por apresentar a argumentação em torno daquilo que julga ser a Igreja nos tempos de hoje.

Para D. Nuno Brás, a Igreja não é uma realidade secundária e dispensável, antes tem dimensão humana e limitações, através da qual Cristo que salva se torna presente.

É neste contexto que surge aquela que entende ser a comunidade real, por vezes distante da ideal e ficcionada, mas na qual a Igreja se concretiza.

Na homilia da eucaristia que juntou todo o clero madeirense na Sé do Funchal, D. Nuno Brás, definiu qual deve ser a missão dos sacerdotes.

Entre as várias dimensões do papel dos padres, o bispo diocesano sublinha o dever de proximidade sobretudo em relação aos que mais sofrem.

O bispo volta a usar da palavra esta tarde durante a celebração da Ceia do Senhor, seguida de Lava Pés, pelas 17h30, também na Catedral.

Amanhã, sexta-feira Santa, a Paixão e Procissão do Enterro ocorrem também depois das 17h30.

Os momentos festivos de Sábado de Aleluia e de domingo da Ressurreição fecham as celebrações da Páscoa no sábado a Vigília Pascal ocorre pelas 21h30 e a solene eucaristia de domingo de Páscoa está marcada para as 11h.