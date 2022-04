Madeira regista mais três mortes associadas à covid-19

A Madeira registou no dia de ontem mais três mortes associadas à covid-19, elevando para 257 o total de óbitos verificados na Região desde o início da pandemia.

De acordo com a informação constante do último 'Boletim Internamento', divulgado pelo Serviço Regional de Saúde (SESARAM), esta quarta-feira estavam internadas 72 pessoas infectadas com o vírus SARS-CoV-2, menos cinco do que no dia anterior, representando 12% dos 598 doentes internados nos Hospitais Dr. Nélio Mendonça e dos Marmeleiros. Destas, três pessoas estavam nos Cuidados Intensivos.

Duas das pessoas internadas têm menos de 18 anos, 16 têm entre 18 e 65 anos e 54 têm mais de 65 anos.

Quanto à vacinação, 11 dos internados não têm qualquer dose da vacina contra a covid-19, enquanto 60 têm a vacinação inicial completa, entre os quais se contam 34 com a dose de reforço.