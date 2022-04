Tome nota da agenda desta quinta-feira, 14 de Abril

9h às 12h00 – Torneio Marítimo Centenário, no Complexo Desportivo de Santo António;

9h30 - Segundo dia da greve dos trabalhadores da Empresa de Cervejas da Madeira.

10h – O Bispo D. Nuno Brás celebra uma Missa Crismal na Sé Catedral do Funchal;

10h30 – A Ryanair inaugura a sua base no aeroporto da Madeira. O evento vai contar com a presença do CEO da Ryanair, Eddie Wilson, do CEO da ANA. Thierry Ligonnière, do Presidente do Turismo de Portugal, Luis Araújo e de Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo e Cultura.

11h – O PCP realiza, junto às chegadas do Aeroporto da Madeira, uma iniciativa política para abordar os custos elevados dos transportes aéreos e as suas causas.

11h – O grupo parlamentar do PS realiza uma conferência de imprensa no Porto de Pesca do Caniçal;

17h30 – O Bispo D. Nuno Brás celebra a Missa da Ceia do Senhor e Lava Pés, na Sé Catedral do Funchal;

19h – O MAMMA Museu acolhe o concerto de jazz, no Palco das Estrelas do MAMMA Jazz Club;