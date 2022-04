Companhias aéreas low-cost são “a chave para o crescimento e a recuperação do turismo”

O CEO da Ryanair, Eddie Wilson, está bastante satisfeito com a operação que a companhia aérea tem em curso na Região Autónoma da Madeira. A base regional conta com duas aeronaves que, desde o final de Março, estabelecem 10 rotas em sete países (Portugal, Reino Unido, Alemanha, França, Irlanda, Itália e Bélgica).

À chegada ao aeroporto da Madeira, falou sobre a importância desta operação para o crescimento do turismo de e para a ilha, assim como para a criação de novos postos de trabalho. As companhias aéreas low-cost são, no seu entender, “a chave para o crescimento e a recuperação do turismo”.

E ao contrário do que diz a presidente da TAP, o director executivo da Ryanair sublinha que as companhias low-cost dão um grande contributo para a economia portuguesa.

Por permitirem acessibilidade a bons preços, Eddie Wilson não tem dúvidas do sucesso da operação, que vai “transformar” o destino Madeira nos próximos dois a três anos. A possibilidade de voar para a ilha do Porto Santo não está descartada.