Autarquia de Machico requalifica Capela do Senhor dos Milagres

A autarquia de Machico está a requalificar a Capela do Senhor dos Milagres, conforme informação enviada em nota de imprensa.

A Capela do Senhor dos Milagres, situada no Largo dos Milagres, data dos primórdios do povoamento da Ilha da Madeira e é um imóvel de interesse público sendo uma referência da cidade de Machico. Apresentava-se num acentuado estado de degradação devido a infiltrações de águas, humidades e fendas na estrutura do edifício.

“Assim, e no âmbito do protocolo de colaboração específica celebrado com a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Machico, procedeu-se à requalificação da Capela, nomeadamente no estaleiro, na cobertura da capela e da sacristia, no pavimento de madeira, nas paredes e nos vãos”, refere a autarquia.

Na estrutura do edifício, foram restauradas as paredes interiores e exteriores, janelas, portas entre outras patologias, que mereceram a atenção da Câmara Municipal de Machico quanto à preservação do património imóvel religioso do Concelho.