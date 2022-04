Eurodeputados visitam Porto do Funchal

A missão da Comissão de Transportes e Turismo do Parlamento Europeu já se encontra no Porto do Funchal, onde decorre uma reunião em que estão a ser apresentados os principais dados de movimento de navios.

A delegação de eurodeputados foi informada do movimento de navios de cruzeiro e de carga, por elementos da Administração dos Portos e da Secretaria Regional da Economia.

Depois desta reunião, a comitiva segue, num autocarro eléctrico para a sede da Horários do Funchal, onde será apresentado o Projecto Civitas, cofinanciado pela União Europeia.

Antes do almoço de trabalho com o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, a delegação do PE visita o projecto LNG - Infraestruturas para navios, em Câmara de Lobos, na Gáslink e tem uma reunião com o Grupo Sousa. O grupo empresarial desenvolve actividade nas áreas dos transportes, turismo e energia, precisamente as que fazem parte do trabalho desta comissão.