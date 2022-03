'Confiança' critica CMF por "deixar cair as comemorações do 25 de Abril " no Funchal

O vereadores da Câmara Municipal do Funchal eleitos pela coligação 'Confiança' criticam o executivo de Pedro Calado por "deixar cair as comemorações do 25 de Abril na cidade do Funchal", manifestando a "frontal discordância" com essa decisão.

Os vereadores da oposição lembram que, desde 2014, as iniciativas associadas à Revolução dos Cravos têm sido um dos principais momentos institucionais da cidade nesse âmbito, lembrando que estas comemorações, com um conjunto diversificado de iniciativas culturais, já trouxeram ao Funchal nomes como Luís Alves Fraga, um 'capitão' de Abril.

“Na semana em que a Democracia ultrapassou o tempo da ditadura em Portugal, esta intenção só pode ser considerada uma afronta aos ideais de Abril e representa um perigoso retrocesso a tempos de má memória para a cidade”, lembra o vereador Miguel Silva Gouveia, afirmando que na próxima reunião de Câmara será apresentada uma proposta que visa salvaguardar esse “património de liberdade que o Funchal conquistou”, sugerindo um convite ao artista Paulo de Carvalho, cuja vinda ao Funchal foi inviabilizada nos últimos dois anos devido à pandemia da covid-19.

Entre outras críticas apontadas pela oposição à reunião pública de hoje, nota para o avolumar da inscrição de munícipes para resolver situações de urbanismo, "demonstrando que ainda estão muito distantes os cinco dias de prazo prometidos pelo actual executivo para resolução dos mesmos, e ao qual a vereação da Confiança dedicará uma atenção especial nos meses vindouros".



No que respeita aos quatro pontos que constavam a ordem de trabalhos da reunião desta quinta-feira, os eleitos pela coligação 'Confiança' votaram favoravelmente a todos eles, nomeadamente a tolerância de ponto na Quinta-feira Santa e no Sábado de Aleluia, os concursos para admissão de novos trabalhadores e o Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infracções Conexas referente ao ano de 2021.