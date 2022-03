Madeira foi a única região a registar aumento de dormidas de residentes em Fevereiro

Em Fevereiro de 2022, registaram-se aumentos das dormidas em todas as regiões, aliás, segundo o INE, os aumentos foram expressivos, com destaque para a Madeira que continuou a ser a única a ter mais turistas residentes no país a fazer férias cá face ao mesmo período do ano passado.

"A Área Metropolitana de Lisboa concentrou 29,2% das dormidas, seguindo-se o Algarve (20,3%), o Norte (18,1%) e RA Madeira (13,5%)", contabiliza o INE na estimativa rápida para o segundo mês do ano. "O sector do alojamento turístico (não inclui o alojamento local com menos de 10 camas) registou 1,2 milhões de hóspedes e 2,9 milhões de dormidas em Fevereiro de 2022, correspondendo a aumentos de 507,0% e 527,1%, respetivamente, superiores aos registados em Janeiro passado, +182,3% e +185,0%, pela mesma ordem", realça.

"Os níveis atingidos em Fevereiro de 2022 foram, no entanto, inferiores aos observados em Fevereiro de 2020, quando ainda não havia efeitos da pandemia, com reduções de 21,2% nos hóspedes e 23,1% nas dormidas", revela o Instituto Nacional de Estatística. "Comparando com o mês de Fevereiro de 2020, todas a regiões apresentaram diminuição do número de dormidas, com realce para a evolução no Algarve (-29,3%), RA Açores e RA Madeira (-26,5% em ambas)", diz.

Já relativamente às dormidas de residentes já referidas, "a RA Madeira foi a única a registar aumento do número de dormidas (+17,8%), sendo de realçar o decréscimo no Algarve (-20,7%). Em termos de dormidas de não residentes, verificaram-se diminuições superiores a 20% em todas as regiões, sendo mais notórias na RA Açores (-45,4%) e Centro (-35,8%)".

"Quanto à estada média nos estabelecimentos de alojamento turístico (2,35 noites) aumentou 3,3 (+1,0% em Janeiro). A estada média dos residentes (1,72 noites) decresceu 8,9% e a dos não residentes (3,09 noites) diminuiu 30,6%", escreve o INE, num indicador em que a Madeira continua a estar bem acima das restantes regiões, uma vez que as 4,38 noites passadas cá (+21,1%) foram determinantes para o crescimento da média nacional, sendo que no acumulado do ano (Janeiro e Fevereiro) a média é de 4,55 noites, mais 14,6% do que no período homólogo.