Museu da Electricidade acolhe ‘A Conferência sobre o Futuro da Europa: turismo, educação, cultura, juventude e desporto’

Realiza-se, esta manhã, no auditório do Museu da Electricidade do Funchal, a conferência sobre o ‘Futuro da Europa: turismo, educação, cultura, juventude e desporto’.

Neste evento nacional, que é organizado pelo Gabinete de Informação do Parlamento Europeu, em Portugal, o painel de debate é composto pelas eurodeputadas Sara Cerdas e Cláudia Monteiro de Aguiar, pelo secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, pela secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, pelo deputado à Assembleia da República, Sérgio Marques e pelo presidente da Direção do Conselho Nacional de Juventude, Rui Oliveira.

Por seu turno, a sessão de abertura vai contar com as intervenções de Pedro Calado, presidente da Câmara Municipal do Funchal, de Pedro Valente da Silva, chefe do gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, e de Marco Teles, coordenador do Europe Direct Madeira.

A Conferência sobre o Futuro da Europa é um exercício da União Europeia centrado nos cidadãos, com uma dinâmica que parte da base para o topo, afirmando-se como um diálogo aberto, inclusivo e transparente que visa contribuir para um melhor conhecimento das preocupações e anseios da sociedade civil. Esta iniciativa pretende dar prioridade à participação dos cidadãos, com especial destaque aos jovens, e reflectir a diversidade europeia, em termos de origem geográfica, género, idade, contexto socioeconómico e/ou nível de educação dos cidadãos. Tem ainda como objetivo levar a Europa para lá das suas capitais, chegando a todos os cantos da UE e reforçar a ligação entre os europeus e as instituições.