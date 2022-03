Começaram as queixas à Ryanair

Ontem foi dia de estreia da Ryanair na Região, companhia que, logo no primeiro dia de operações comerciais, experimentou os custos da inoperacionalidade do aeroporto madeirense. Contudo, o cancelamento do voo FR 387 proveniente de Lisboa, que devia aterrar pelas 19h40 e do FR 389, com origem em Londres (Stansted) e que com aterragem prevista às 20h05, motivam reparo dos passageiros por terem sido os únicos divergidos do dia.

As críticas que se fazem sentir junto do balcão de vendas e de informação da Ryanair no aeroporto da Madeira também apontam para a falta de informação e apoio prestados aos passageiros que foram afectados ontem e esta manhã.

O voo FR 386 com destino a Lisboa, ontem pelas 20h10, ficou em terra, e o voo de hoje, o FR 388 com destino a Londres pelas 6h15, foi adiado para as 14h30, já que o avião que ontem não conseguiu aterrar na Madeira divergiu para para Faro, de onde parte hoje depois das 11h, devendo chegar ao Funchal pelas 13h05.