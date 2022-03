162 passageiros fizeram voo inaugural da Ryanair entre Funchal e Lisboa

O voo inaugural da companhia Irlandesa Ryanair, entre o Funchal e Lisboa, registou 85% de ocupação, ao transportar 162 passageiros nos 189 lugares disponíveis na aeronave. Entre os viajantes que estrearam esta ligação doméstica operada pela Ryanair constava a equipa de iniciados do CS Marítimo.

O voo descolou do aeroporto da Madeira com quase 20 minutos de atraso (09:13) em relação à hora prevista (08:55), tempo entretanto recuperado na ‘rápida’ viagem, tendo aterrado em Lisboa pouco antes da hora programada.

À chegada ao Aeroporto Humberto Delgado, acabou por ser demorado o estacionamento da aeronave devido a alegada avaria de trator que empurra as aeronaves. Este equipamento encontrava-se no lugar destinado ao avião que chegara do Funchal, constrangimento que obrigou os passageiros do voo inaugural Funchal / Lisboa a terem de esperar cerca de 25 minutos para abandonar o avião.