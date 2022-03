CMF incentiva envolvimento dos funchalenses na protecção da Cidade

“É importante explicar à sociedade a importância de termos uma cidade segura e preparada para os riscos associados aos fenómenos naturais”. Foi essa a mensagem que o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, quis transmitir aos cerca de 150 participantes do “Peddy Paper: Descobre e Enfrenta o Risco”, esta manhã, na Praça do Município, numa atividade da Proteção Civil Municipal do Funchal, inserida no âmbito do Mês da Proteção Civil 2022.

Esta iniciativa, que envolveu cidadãos dos 8 aos 60 anos, promoveu o conhecimento sobre o histórico dos riscos naturais e tecnológicos na cidade do Funchal, com o objetivo de os sensibilizar e munir de informação e ferramentas relevantes para enfrentar o perigo.

Pedro Calado aproveitou para agradecer o envolvimento dos participantes e de toda a equipa da Proteção Civil do Funchal, realçando a necessidade de ter “uma cidade limpa, com bons equipamentos e preparada para enfrentar os fenómenos naturais”, apelando, também, ao comportamento “ambientalmente responsável” por parte dos cidadãos, como parceiros ativos da proteção civil do concelho do Funchal.

Sobre a atividade desta manhã, os participantes foram envolvidos, descobrindo os locais através da resposta às pistas e execução de tarefas, onde puderam conhecer as medidas de autoproteção e prevenção a adotar, aprendendo como agir em situações de emergência. Em paralelo, promoveu-se o desenvolvimento de competências psicossociais, como o trabalho em equipa, regulação emocional e comunicação necessárias para responder a situações de emergência.