Quem inaugurar voo da easyJet do Porto ao Porto Santo vai receber havaianas

A Havaianas e a easyJet juntaram-se para assinalar o voo de retoma da rota Porto-Ibiza, que partiu durante a manhã de 28 de março, do Aeroporto Francisco Sá Carneiro. A parceria, que vai estender-se à reativação da rota com destino a Palma de Maiorca e à inauguração do primeiro voo Porto-Porto Santo, foi celebrada através da oferta de um kit especialmente pensado para os destinos de praia que são possíveis de conhecer através da companhia aérea.

A parceria entre as duas marcas, anunciada em fevereiro deste ano, reforça a aposta na retoma em força da indústria da aviação e do setor do turismo em Portugal. A Havaianas viu nos voos que voltam a ligar o Porto a destinos de praia, através da easyJet, a oportunidade de criar sinergias e inaugurar o início ao verão de 2022 de forma diferente.

Assim, todos os passageiros dos primeiros voos com partida do Porto e com destino a Ibiza, Palma de Maiorca e Porto Santo – sendo o último destino uma rota inaugural da easyJet – receberão um kit que contém alguns essenciais de praia – entre os quais, um par de chinelos Havaianas. O voo que volta a ligar o Porto a Palma de Maiorca aconteceu no dia 29 de março, enquanto o voo que inaugura a rota Porto-Porto Santo tem data marcada para 1 de maio.