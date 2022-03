Condutora embate em carro na Camacha e foge do local

Um carro de marca Nissan Sunny sofreu danos avultados no pára-choques e guarda lamas depois de ter sido atingido por outra viatura, um Hyunday de cor cinzenta, na passada segunda-feira, no cruzamento junto ao posto de abastecimento de combustível da Camacha.

De acordo com o lesado, a condutora do outro carro deixou deslizar a viatura e “quando sentiu o estrondo ao bater no seu colocou-se em fuga sem assumir responsabilidades”.

O condutor apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública e pede à responsável para se dirigir à PSP e assumir a culpa, pois tem a matrícula do carro.