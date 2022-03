"Hoje faz-se história na Assembleia Municipal do Funchal". Foi desta forma que José Luís Nunes, presidente do órgão deliberativo classifica a sessão extraordinária a decorrer esta tarde e que pela primeira vez tem transmissão televisiva em directo através do canal NaMinhaTerra.

Reforçou a data pelo facto de a partir de hoje a Assembleia Municipal passar a ter espaço próprio na página oficial do Município na rede social Facebook.

Na abertura dos trabalhos, cuja ordem é composta por quatro pontos, José Luís Nunes registou também o repúdio pela guerra na Ucrânia.

A sessão extraordinária a decorrer no Edifício dos Paços do Concelho, tem a seguinte ordem de trabalhos:

Apreciar e votar a Proposta de Deliberação do 2ª Orçamento Suplementar 2022 - Alteração Modificativa; Apreciar e votar a Proposta de Deliberação da Proposta de nomeação do auditor externo, responsável pela certificação legal de contas individuais e consolidadas do Município do Funchal; Apreciar e votar a Proposta de Deliberação - Regulamento do Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho; Apreciar e votar a Proposta de Deliberação - Designação dos Júris de Recrutamento para Cargos de Direcção lntermédia de 2º e 3º Grau.