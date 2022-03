CMF realiza operação de lavagem de semáforos

A Câmara Municipal do Funchal, através do Departamento de Ambiente, deu início, no mês em curso, às operações de lavagem dos semáforos instalados em diversas ruas da capital madeirense.

Em nota emitida, a autarquia informa que, desde o dia 4 de Março, já foram executadas operações de lavagem de 27 semáforos, localizados na Rua 5 de Outubro, na Rua Marquês do Funchal, no Largo do Município e na Avenida Zarco.

A próxima operação de lavagem de semáforos decorre a 7 de Abril, quinta-feira, abarcando a Rua 31 de Janeiro, Avenida do Mar e Avenida do Infante.

A autarquia funchalense apresentou na última sexta-feira o seu Programa Municipal de Limpeza Urbana para 2022, que representa um investimento de 1,7 milhões de euros.