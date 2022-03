Preço das casas aumentou 5,4% nos primeiros três meses na Madeira

"Os preços das casas na Região Autónoma da Madeira apresentaram uma subida de 5,5% no 1.º trimestre de 2022 face ao trimestre anterior", noticia esta manhã o idealista, de acordo com o seu índice de preços. "Comprar casa na Madeira tinha um custo de 2.009 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de Março, tendo em conta o valor mediano. Já em relação à variação mensal, a subida foi de 2,7% e a anual de 13,2%", assinala.

Em termos municipais, diz o portal imobiliário, que "os preços da região subiram no Funchal (5,5%), Ponta do Sol (5,3%), Calheta (4,6%), Câmara de Lobos (2,8%), Santana (2,4%) e Santa Cruz (1,4%). Em sentido contrário, os preços desceram em Ribeira Brava (-3,5%), São Vicente (-2,9%) e Machico (-0,7%)".

Como é natural, "o município mais caro para comprar casa é o Funchal (2.227 euros/m2), seguido por Calheta (2.056 euros/m2), Câmara de Lobos (1.710 euros/m2) e Ribeira Brava (1.678 euros/m2). Em contrapartida, os mais económicos são Santana (969 euros/m2), São Vicente (1.037 euros/m2) e Machico (1.248 euros/m2)", afiança.

Nesse sentido, e "acompanhando a tendência da região, as casas no Porto Santo subiram 3,7% durante o mesmo período analisado, fixando o preço do metro quadrado em 1.431 euros/m2", revela.

Já a "nível nacional, a habitação registou uma descida de 1,2% em Fevereiro, situando-se em 2.352 euros/m2".

Por cidades capitais de distrito

"Os preços das casas em Portugal apresentaram uma subida de 1,2% no primeiro trimestre do ano face ao trimestre anterior. Segundo o 'índice de preços do idealista', comprar casa tinha um custo de 2.352 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de Março, tendo em conta o valor mediano. Já em relação à variação mensal e anual, os preços subiram 0,7% e 7,8%, respetivamente", resume.

Os preços "subiram em 15 capitais de distrito, com Évora (17,2%) e Guarda (8,3%) a liderarem a lista. Seguem-se Vila Real (5,5%), Funchal (5,5%), Viana do Castelo (4,1%), Ponta Delgada (3,9%), Bragança (3,3%), Viseu (3,2%), Aveiro (2,8%), Lisboa (2,8%), Leiria (2,5%), Faro (1,6%), Porto (1,5%), Castelo Branco (1,2%) e Santarém (0,4%)", afiança, colocando assim a capital madeirense entre as quatro com maior aumento. "Por outro lado, os preços desceram em Portalegre (-5,9%), Setúbal (-0,8%), Coimbra (-0,5%), Beja (-0,4%) e Braga (-0,4%)".

Por preço, a capital madeirense está em terceiro. "Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro comprar casa: 5.130 euros/m2. Porto (3.058 euros/m2) e Funchal (2.227 euros/m2) ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente", diz. "Já as cidades mais económicas são Portalegre (640 euros/m2), Castelo Branco (779 euros/m2), Bragança (793 euros/m2), Guarda (811 euros/m2) e Beja (824 euros/m2)".

Por distritos ou ilhas

"As maiores subidas de preços tiveram lugar na Ilha do Faial (11,5%), Ilha Terceira (8,5%), Ilha da Madeira (5,5%), Ilha de Porto Santo (3,7%), Setúbal (3,4%), Leiria (3,3%), Faro (3,2%), Évora (3,1%), Guarda (2,8%), Braga (2,7%), Ilha de São Miguel (2,6%), Santarém (2,4%) e Bragança (2%). Seguem-se Lisboa e Porto (1,9% em ambos os distritos), Aveiro (1,7%), Viseu (1,5%) e Viana do Castelo (1,5%)", enumera o idealista, que assim coloca os aumentos de preços nestas quatro ilhas no top de maiores aumentos.

"Por outro lado, os preços desceram na Ilha de Santa Maria (-18,8%), Portalegre (-4,8%), Beja (-3,5%), Castelo Branco (-2,7%), Ilha do Pico (-2,5%), Vila Real (-1,3%) e Coimbra (-1,2%)", frisa.

O "ranking dos distritos mais caros para comprar casa é liderado por Lisboa (3.797 euros/m2), seguido por Faro (2.685 euros/m2), Porto (2.315 euros/m2), Ilha da Madeira (2.022 euros/m2), Setúbal (2.009 euros/m2), Ilha de Porto Santo (1.431 euros/m2), Aveiro (1.422 euros/m2), Ilha de Santa Maria (1.337 euros/m2), Leiria (1.297 euros/m2), Braga (1.281 euros/m2), Coimbra (1.214 euros/m2) e Ilha de São Miguel (1.128 euros/m2). Comprar casa em Évora tem um custo de 1.088 euros/m2, em Viseu de 895 euros/m2 e em Santarém de 862 euros/m2", calcula. "Os preços mais económicos encontram-se em Portalegre (578 euros/m2), Guarda (679 euros/m2), Castelo Branco (716 euros/m2) e Bragança (776 euros/m2)".

Por regiões

Por fim, "durante o primeiro trimestre, os preços das casas subiram em todas as regiões do país", coma RAM em segundo. "A liderar as subidas, encontra-se o Alentejo (6,9%), seguido pela Região Autónoma da Madeira (5,4%) e Algarve (3,2%). Seguem-se a Região Autónoma dos Açores (2%), a Área Metropolitana de Lisboa (1,6%), o Norte (1,3%) e Centro (0,5%)", confia.

"A Área Metropolitana de Lisboa, com 3.400 euros/m2, continua a ser a região mais cara, seguida pelo Algarve (2.685 euros/m2), Região Autónoma da Madeira (2.009 euros/m2) e Norte (1.954 euros/m2). Do lado oposto da tabela encontram-se a Região Autónoma dos Açores (1.068 euros/m2), o Alentejo (1.185 euros/m2) e Centro (1.194 euros/m2) que são as regiões mais baratas", conclui.

Resumindo:

Comprar casa na Madeira custa agora 2.009 euros/m2

Ponta do Sol (4,4%), Câmara de Lobos (3,25) e Funchal (2,2%) registam as maiores subidas

Calheta supera os 2.000 euros por metro quadrado

Santana (976 euros/m2) e São Vicente (1.030) são os municípios mais baratos

Preços sobem no Porto Santo (2%; 1.402 euros/m2)