CMF lança campanha gratuita de vacinação para cães e gatos

A Câmara Municipal do Funchal aprovou na reunião de câmara desta quinta-feira, 24 de Março, uma campanha de vacinação animal com isenção de taxas, que arranca este sábado nas freguesias de Santa Maria Maior e Monte, anunciou o presidente da autarquia Pedro Calado.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal realçou que a campanha vai abarcar todas as Juntas de Freguesia do concelho, explicando ainda que além da vacinação anti-rábica, a medida inclui a identificação dos animais com microchip, a desparasitação interna, bem como a emissão do boletim sanitário, actos sem custos para os munícipes.

O autarca lembrou ainda que de acordo com os censos de 2021, a população residente do concelho do Funchal ronda os 106 mil habitantes, sendo que "cerca de 40% da população possui animais de estimação", daí esta campanha iniciada pelo município no âmbito da promoção da saúde pública e da proteção animal.

Outra deliberação tomada hoje em reunião de Câmara foi a prorrogação do prazo de conclusão da obra de controle e monitorização de fugas de redes de água. "O Funchal apresenta historicamente uma elevada percentagem de perdas de água, numa percentagem superior a 60% de água que não é facturada", dai a autarquia estar a implementar este sistema de telegestão para evitar estas fugas, explicou.

Referindo que este trabalho "vinha de trás" e que a CMF vai dar-lhe "continuidade", o presidente da CMF alertou que esta será a última prorrogação para conclusão da intervenção. "A empresa que está hoje a fazer esse trabalho tinha como objectivo terminar a 3 de Abril e pediu uma prorrogação por mais 90 dias".

Embora "sensível aos argumentos apresentados" pela empresa em questão, o presidente da CMF frisou que não quer que "a população seja prejudicada, mas sim que as obras sejam efectuadas e atempadamente", até por ser, neste caso, a terceira vez que acontece uma prorrogação. Assim sendo, se esta obra não terminar no prazo agora prorrogado, até 02 de Julho, a autarquia ira agir com "caracter sancionatório".